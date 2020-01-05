الربيعي للكتل الشيعية: من لم يصوت على اخراج الامريكان سيلعنه الله والشعب والتاريخ

2020/01/05 | 08:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

خاطب عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق محمود الربيعي، اليوم الاحد، الكتل الشيعية في البرلمان، مشيراً الى انه من يتخلف منهم عن التصويت بإخراج الامريكان سيلعنه الله والشعب والتاريخ.

وقال الربيعي في تغريدة على تويتر، تابعتها "الغد برس"، "أنا لست طائفيا ولكني أخاطب :(الفتح 48) (سائرون54) و(القانون 25) و(النصر 42) و(الحكمة 19) و(ارادة 3) و(كفاءات 3) عددكم 194 ممثل عنا".

واضاف: من يتخلف منكم دون عذر مقبول عن التصويت لإلزام الحكومة بإخراج الامريكان غدا سيلعنه الله والشعب والتاريخ.

وختم تغريدته بهاشتاغ انتظروا الرد الحاسم

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