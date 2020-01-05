ترامب: خصصنا تريليوني دولار للمعدات العسكرية وسنبعث بعضاً منها صوب إيران إذا هاجمتنا

2020/01/05 | 08:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران، بضربها بمعدات وصفها بالجميلة، في حال هاجمت طهران أي قاعدة أمريكية، في حين أكد تخصيص 2 تريليون دولار لتلك المعدات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر تابعتها "الغد برس"، إنه "خصصنا تريليوني دولار للمعدات العسكرية، نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي أمريكي، فسنبعث بعضاً من تلك المعدات الجميلة الجديدة صوبهم، وبدون تردد".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في وقت سابق من صباح اليوم الأحد إن بلاده "حددت 52 موقعا إيرانيا" وإن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

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