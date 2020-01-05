التحالف الدولي يصدر بياناً حول استهداف قاعدتين عراقييتن يوم أمس

2020/01/05 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، الأحد (05 كانون الثاني 2020)، بياناً بشأن استهداف قاعدتين ع...





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