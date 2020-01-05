2020/01/05 | 08:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان جديد من الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين المتواجدين خارج العراق

يتبع .



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