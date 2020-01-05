“صناعة” الرد.. سليم سوزا

2020/01/05 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: سليم سوزا لا اتحدث عن الرد الايراني المحتمل على الضربة الامريكية الاخيرة، وانما عن صناعة ذلك الرد، بمعنى كيف ستصنع ايران ردها؟ هل ستصنع هذا الرد وفق معادلة ما قبل اغتيال سليماني والمهندس في العراق؟ اي معادلة: لا حرب لا سلام مع امريكا، وانما ضربات صاروخية للمصالح الامريكية في المنطقة عبر جماعاتها ووكلائها المحليين […]

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