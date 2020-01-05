2020/01/05 | 09:19 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جثمان المهندس سيوارى الثرى في النجف بعد اجراء فحص الحمض النووي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 09:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثمان المهندس سيوارى الثرى في النجف بعد اجراء فحص الحمض النووي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثمان المهندس سيوارى الثرى في النجف بعد اجراء فحص الحمض النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).