بيان جديد من الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين المتواجدين بالخارج

2020/01/05 | 09:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأحد، استمراره في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد.

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