بيان من مصرف الرافدين حول رواتب المتقاعدين العراقيين خارج البلاد

2020/01/05 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، استمراره في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق الفروع في خارج البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “المصرف مستمر في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج، عبر فروعنا في عمان وبيروت وابو ظبي وصنعاء والبحرين، وفق ضوابط واجراءات قانونية”.

وأشار الى “ازدياد اعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم الى الخارج”، مبيناً “حرص المصرف على تقديم افضل الخدمات المصرفية لهم واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تواكب نظيرتها من المصارف العالمية”.

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