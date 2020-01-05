العكيلي: جلسة اليوم قد لايحضرها الحلبوسي وتواجه اخلالا بالنصاب

2020/01/05 | 09:25 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاحد، ان جلسة البرلمان الاستثنائية قد لاتشهد حضور رئيس مج...

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