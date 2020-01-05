المال.. يتواجد في هذه الأبراج خلال عام 2020‎

2020/01/05 | 09:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستتقلة/ مع بداية عام 2020 تخبرنا النجوم وحركة الكواكب عن الأبراج الأكثر حظاً في المال! فأين سيتواجد المال هذا العام وفي أي برج سيستقر؟ برج الجوزاء برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج، أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويقع في الجهة الشمالية للسماء، حيث تمرّ الشمس فيه من 21 مايو إلى […]

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