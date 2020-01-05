شاهد.. اول صورة لجثمان الشهيد سليماني في كفنه

2020/01/05 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت موقع قناة العالم الاخبارية اول صورة لجثمان الشهيد قاسم سليماني داخل كفنه.

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