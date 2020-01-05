قطع الجسور الرئيسية في واسط والناصرية واستمرار الإضراب الطلابي وغلق المؤسسات

2020/01/05 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أقدم متظاهرو محافظتي واسط وذي قار، الأحد (05 كانون الثاني 2020) على قطع جميع جسور المحافظتين، فيما...





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