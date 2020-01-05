بثينة تروس - أخرجوا الإخوان المسلمين قبل أن يخرجوكم!!

2020/01/05 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بثينة_تروس (لاتحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا!! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب،ويرعد كل فريصة)...محمود محمد طه شاهد الشعب السوداني الأصيل حلقات ( اسرار وخفايا الحركة الإسلامية ) عبر قناة العربية، بصدمة عظيمة من سؤ الدرك الأخلاقي الذي انحدر اليه الإخوان المسلمين في إدارتهم لدولة الشريعة الإسلامية (والمشروع الإسلاميالحضاري) في السودان، بينما حاول المت......

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