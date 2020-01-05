2020/01/05 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بثينة_تروس (لاتحسبن الكيد لهذه الأمة مأمون العواقب، كلا!! فلتشهدن يوما تجف لبهتة سؤاله أسلات الألسن، يوما يرجف كل قلب،ويرعد كل فريصة)...
محمود محمد طه شاهد الشعب السوداني الأصيل حلقات ( اسرار وخفايا الحركة الإسلامية ) عبر قناة العربية، بصدمة عظيمة من سؤ الدرك الأخلاقي الذي انحدر اليه الإخوان المسلمين في إدارتهم لدولة الشريعة الإسلامية (والمشروع الإسلاميالحضاري) في السودان، بينما حاول المت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بثينة تروس - أخرجوا الإخوان المسلمين قبل أن يخرجوكم!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محمود محمد طه شاهد الشعب السوداني الأصيل حلقات ( اسرار وخفايا الحركة الإسلامية ) عبر قناة العربية، بصدمة عظيمة من سؤ الدرك الأخلاقي الذي انحدر اليه الإخوان المسلمين في إدارتهم لدولة الشريعة الإسلامية (والمشروع الإسلاميالحضاري) في السودان، بينما حاول المت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#بثينة تروس - أخرجوا الإخوان المسلمين قبل أن يخرجوكم!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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