الحمض النووي هو من يكشف عن جثة المهندس

2020/01/05 | 09:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، ان جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة وداي السلام بالنجف الاشرف بعد اجراء فحص الحمض النووي (DNA.وقالت […]

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