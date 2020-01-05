2020/01/05 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة عن مجمل الأموال التي استطاعت استردادها أو المحافظة عليها خلال عام 2019، مبينة في الوقت ذاته تفاصيل أوامر الاستقدام وأوامر القبض وأحكام الإدانة الصادرة عن القضاء في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وبينها إستصدار 57 أمر استقدام وقبض بحق 41 وزيراً تقؤير النزاهة 2019) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وبينها إستصدار 57 أمر استقدام وقبض بحق 41 وزيراً تقؤير النزاهة 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).