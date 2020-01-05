اغتيال سليماني والمهندس.. وحمق الانتحار الامريكي

2020/01/05 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) قران مجيد لم يشهد العالم في تاريخه القديم والحديث غباءا وحمقا وعنجهية […]

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