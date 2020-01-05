وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات التحالف الدولي

2020/01/05 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، عن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قواته، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.وكشف بيان للتحالف تابعته المستقلة ، “نؤكد وقوع هجومين بالقرب من القواعد العراقية التي تتمركز فيها قواتنا في الساعة 19.46 بتوقيت بغداد، وتعرضت المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) لقصف غير مباشر، ولم […]

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