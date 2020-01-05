محمد أبو قمر - حرب بلا بنادق

2020/01/05 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر التحرش مش مجرد تصرف حيواني مقرف ، التحرش حرب أشعلها وشرعنها مشايخ الضلال بحجة حماية الذكر من الهياج الجنسي الذي يدفعه إلي ارتكاب الرذائل .الحرب هدفها تجريد الرجل من رجولته وتحويله إلي مجرد حيوان شهواني بلا عقل ، ثم إذلال المرأة وكسر إرادتها وتحويلها إلي مجرد وعاء جنسي كل دورها في الحياة هي إشباع رغبة الحيوان الذكر والامتثال لشهوته.إذن هذه الحرب المدبرة هدفها هو تحويل المواطن المصري سواء كا......

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