مصرع ممثل شهير بعد تناوله لحم الخنزير

2020/01/05 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لقي ممثل تلفزيوني مكسيكي مصرعه بعد صراع طويل مع عدوى أصيب بها من لحم خنزير ملوث عن عمر يناهز الـ41 عامًا.وذكرت تقارير محلية بأن الممثل ونجم التلفزيون المكسيكي “سيباستيان فيرات” توفي يوم الأول الأحد الماضي، عقب معركته الطويلة مع مرض خطير يُعرف بـ”مرض الكيسات المذنبة”، أو “العدوى الطفيلية المهاجمة للدماغ أو العضلات أو […]

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