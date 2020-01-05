اتحاد السلة يحرر لاعبي الأندية المنسحبة من الدوري

2020/01/05 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تحرير جميع لاعبي الأندية المنسحبة من الدوري الممتاز للموسم 2019 / 2020 حسب اللائحة والانتقال الى الأندية المستمرة في المنافسة.

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