ترمب يهدد إيران باستخدام أقوى أنواع الأسلحة وقوة أميركية تتوجه للمنطقة

2020/01/05 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أرفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته السابقة لإيران، بالتلويح باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما وصلت قوة أميركية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.وكتب ترامب في ثالث تغريدة خلال الساعات الأخيرة تتضمن تهديدات لإيران: “أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار […]

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