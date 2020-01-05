“قراصنة إيرانيون” يتبنون هجوما على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية

2020/01/05 | 10:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة إيرانيين السبت الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في […]

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