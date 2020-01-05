الرد على العدوان بقدر محبة الشعوب الإسلامية لسليماني

2020/01/05 | 10:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حسين نقوي حسيني ناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الانتقام على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها امريكا بحق الجمهو...

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