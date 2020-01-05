متظاهرون أمام ’’اكسون موبيل’’ الأمريكية في البصرة: قادتكم يقتلون حشدنا ولن تكون لكم قدم في أرضنا

2020/01/05 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهرين أمام شركة "اكسون موبيل" الامريكية رفعوا لافتات كُتب عليها "قادتكم يقتلون حشدنا ولن تكون لكم قدم في أرضنا".وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين وعدد من انصار الحشد الشعبي تظاهروا امام حقل غرب القرنة النفطي الذي فيه شركة أكسون موبيل الامريكية".

وأشار الى أن "المتظاهرين وجهوا تحذيراً الى شركة اكسون موبيل الامريكية العاملة في الحقل من خلال عبارات كتبوها على لا فتات رفعوها".

وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، قد أكد، الجمعة، أن البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة.

وقال نزال في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "البعثات الدبلوماسية والشركات النفطية مؤمنة بشكل كامل".

قبيل ذلك، أعلنت قيادة عمليات البصرة، حالة الانذار القصوى (ج) لحماية البعثات الدبلوماسية في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تظهر صدور أوامر بدخول القطعات الأمنية في البصرة في حالة الانذار القصوى (ج) اعتبارا من الجمعة إلى إشعار آخر، لحماية القنصليات، البعثات الدبلوماسية، المطار، الجامعات، الشركات النفطية، وكافة الاهداف الحيوية.

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