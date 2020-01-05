كيف تلقى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خبر مقتل سليماني؟

2020/01/05 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عن أول كلمة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد تلقيه خبر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.وحسب الصحيفة، فإن أول ما لفظه جونسون، بعد أن علم بمقتل سليماني، كانت كلمة “***F”.وأضافت الصحيفة أن جونسون أبلغ بهذا الخبر عبر الهاتف، وهو يقضي عطلة رأس السنة […]

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