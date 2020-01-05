2020/01/05 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_الأيراني بيان الحزب الشيوعي العمالي الإيراني:في الساعات الأولى من اليوم ، قُتل قاسم سليماني ، إلى جانب عدد من القادة الرئيسيين في قوة القدس ، والحشد الشعبي وكتائب حزب الله، بمن فيهم قائد الكتائب أبو مهدي المهندس ، في غارة جوية بدون طيار بالقرب من مطار بغداد.يأتي الهجوم بعد اشتباكات بين الولايات المتحدة وقوات الجمهورية الإسلامية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية.إن وفاة قاسم سليماني ، الذي كان الق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحزب الشيوعي العمالي الأيراني - قاسم سليماني، القائد المكروه لقوة القدس في الجمهورية الإسلامية قد قتل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحزب الشيوعي العمالي الأيراني - قاسم سليماني، القائد المكروه لقوة القدس في الجمهورية الإسلامية قد قتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).