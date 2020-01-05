امانة بغداد : افتتاح احد جوانب مجسر ملعب الشعب بعد انجاز صيانته

2020/01/05 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد ،اليوم الأحد، افتتاح أحد جوانب مجسر ملعب الشعب بعد إنجاز صيانته.

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