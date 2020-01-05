2020/01/05 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق تشييع رمزي لجثماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس و القائد قاسم سليماني من مجسر التربية بتجاه شارع كازينو لبنان وسط البصرة فيما ردد المشيعون عبارات وهتافات تستنكر استهداف الشهداء بغارة من طائرة مسيرة قرب مطار بغداد ومطالبات لمجلس النواب بالتصويت على اخراج القوات الامريكية من العراق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشييع رمزي للمهندس وسليماني في البصرة ومطالبات باخراج القوات الامريكية من العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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