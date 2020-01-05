مواقع التواصل تشتعل برسم تخيلي للمسيح يحضن ترمب ردا على احتضان الحسين لسليماني

2020/01/05 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمسيح يحتضن الرئيس دونالد ترامب، ردا على الصورة التي نشرها موقع المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتظهر احتضان الإمام الحسين لقاسم سليماني.لكن الصورة التي يتداولها النشطاء لترامب والمسيح ليست جديد فقد سبق وأن برزت في عيد الفصح عام 2017 ونشرتها صفحة مزيفة على “فيسبوك” باسم […]

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