وزارة الدفاع تعتذر عن اقامة حفل تخرج الدورة 79 كلية الأركان

2020/01/05 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، الاحد، عن اعتذار الوزارة عن اقامة حفل تخرج الدورة 79 كلية الأركان.وقال الشمري في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا، تعتذر وزارة الدفاع عن اقامة حفل تخرج الدورة (79) كلية الأركان”.وأضاف الشمري، ان “الحفل كان من المزمع اقامته يوم الثلاثاء الموافق 7

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