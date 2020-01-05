2020/01/05 | 10:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن استمراره في تحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين في الخارج عن طريق فروعنا في خارج البلاد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “هناك متقاعدين متواجدين في بعض الدول وان المصرف مستمر في تحويل رواتبهم الى فروعنا في عمان وبيروت وابو ظبي وصنعاء والبحرين وفق ضوابط واجراءات قانونية”.وأشار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين: مستمرون بتحويل رواتب المتقاعدين المتواجدين بالخارج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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