ألمانيا تعتزم إجراء محادثات مباشرة مع إيران لمحاولة تهدئة الوضع

2020/01/05 | 10:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة ألمانية، السبت، أن هايكو ماس وزير الخارجية سيسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لمنع تصعيد التوتر بعد الغارة الجوية، التي شنتها الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل […]

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