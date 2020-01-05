الامانة تعيد افتتاح مجسر ملعب الشعب بمسار واحد

2020/01/05 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت امانة بغداد،اليوم الاحد، عن اعادة افتتاح مجسر ملعب الشعب بمسار واحد.وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة ، نسخة منه انه “تم انجاز اعمال الصيانة باحد جوانب مجسر ملعب الشعب (وتحديداً الجانب المتوجه من الكرادة وحتى زيونة ) وافتتاحه امام حركة السير والمرور مع انتقال العمل الى الجانب الاخر من المجسر (من زيونة باتجاه […]

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