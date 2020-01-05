النزاهة تعلن عن مجمل الاموال المستردة خلال عام 2019

2020/01/05 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن مجمل الأموال التي استطاعت استردادها أو المحافظة عليها خلال عام 2019، مبينة في الوقت ذاته تفاصيل أوامر الاستقدام وأوامر القبض وأحكام الإدانة الصادرة عن القضاء في القضايا التي حققت فيها.وفي معرض حديثها عن إنجازاتها لعام 2019، أكدت الهيأة “تمكنها من المحافظة على أكثر من (2,140,000,000,000) ترليون دينار، من […]

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