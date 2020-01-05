ميسي يكتسح رونالدو في إحصائية فريدة

2020/01/05 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قارن تقرير إسباني نجاعة تنفيذ الركلات الحرة بين الغريمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.وحسب صحيفة “AS” الإسبانية، فإن رونالدو لم يسجل أي هدف لصالح يوفنتوس من ركلة حرة منذ انضمامه للسيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، ويعود هدفه الأخير من ركلة حرة مع الأندية إلى

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