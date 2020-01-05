بقسط ٩ دولار .. أمتلك الآن بيك اب من سما الغربية

2020/01/05 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات فوتون في العراق، الأحد، عن عروض جديدة في أسعار البيع بالأقساط.

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