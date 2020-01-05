2020/01/05 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الهداف الأوروغوياني لويس سواريز مهمته بإنقاذ برشلونة في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني، بمساهمته في كل الأهداف العشرة التي سجلها فريقه.وسجل مهاجم “البلوغرانا”، هدفا وصنع آخر لزميله أرتورو فيدال، أمام إسبانيول، السبت، في ديربي كتالونيا الذي انتهى بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة الـ19 بالليغا.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد ساهم سواريز في الأهداف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سواريز يعادل رقم بنزيما في الدوري الإسباني وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز يعادل رقم بنزيما في الدوري الإسباني) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سواريز يعادل رقم بنزيما في الدوري الإسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).