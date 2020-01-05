2020/01/05 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ محكمة خاصة بباريس يوم الاثنين المقبل، محاكمة 24 شخصا بينهم 21 فرنسيا، التحقوا عامي 2014 و2015 بالزمر الإرهابية في العراق وسوريا.والمتهمون، فرنسيون ومغربي وجزائري وموريتاني، وكانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات باريس في يناير 2015.ولن يكون سوى 5 منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تحاكم دواعش قاتلوا في العراق وسورية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تحاكم دواعش قاتلوا في العراق وسورية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تحاكم دواعش قاتلوا في العراق وسورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).