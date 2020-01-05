امانة بغداد تحدد موعد افتتاح مجسر ملعب الشعب

2020/01/05 | 10:58 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن انجاز اعمال الصيانة باحد جوانب مجسر ملعب الشعب، فيما حددت نهاية الأسبوع ا...

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