الامانة تعيد افتتاح مجسر ملعب الشعب  

2020/01/05 | 11:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن اعادة افتتاح مجسر ملعب الشعب بمسار واحد.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، انه "تم انجاز اعمال الصيانة بأحد جوانب مجسر ملعب الشعب (وتحديداً الجانب المتوجه من الكرادة وحتى زيونة) وافتتاحه امام حركة السير والمرور مع انتقال العمل الى الجانب الاخر من المجسر (من زيونة باتجاه الكرادة )".

واضافت ان "العمل جاري على افتتاح المجسر ولكلا الجانبين بعد اتمام أعمال الصيانة بالكامل والتي تتمثل باستبدال مفاصل التمدد وبواقع 14 مفصل حديدي نهاية الأسبوع الجاري".

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