الدفاع تعتذر عن إقامة حفل تخرج الدورة 79 لكلية الأركان

2020/01/05 | 11:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأحد، إلغاء إقامة حفل تخرج الدورة الـ 79 لكلية الأركان.وقال الشمري في بيان له: "نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا، تعتذر وزارة الدفاع عن اقامة حفل تخرج الدورة (79) كلية الاركان والذي من المزمع اقامته يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2019".

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