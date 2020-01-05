السيد نصر الله يتحدث اليوم في حفل تأبيني للشهيدين سليماني والمهندس

2020/01/05 | 11:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الحفل التأبيني الذي سيقيمه حزب الله للشهيدين القائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وذلك اليوم ال...

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