عمان تدعو امريكا وايران لتغليب لغة الحوار لحل القضايا الخلافية

2020/01/05 | 11:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار واستخدام الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية لإنهاء الصراع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدعو الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

ودعت عمان المجتمع الدولي "لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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