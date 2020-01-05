رئاسة الوزراء توافق على تعديل الراتب التقاعدي للعمال

2020/01/05 | 11:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على إدراج نص تعديل الراتب التقاعدي للعمال في موازنة ٢٠٢٠.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية والخمسين، قيام وزارة المالية، بإدراج نص في مشروع موازنة سنة ٢٠٢٠، يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال".

وبين أن "النص يعتمد على الموارد الذاتية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، بحسب الجداول المثبتة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

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