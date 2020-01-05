2020/01/05 | 11:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة صدى، ان “طقس يوم غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع قطع من الغيوم، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً واحيانا غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، وفي المنطقة الجنوبية صحواً مع قطع من الغيوم” مبينا ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: طقس الأيام الأربعة المقبلة وجدول للحرارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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