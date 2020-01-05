بدء توافد الطلبة من الجامعة التكنولوجية الى ساحة التحرير وسط بغداد

2020/01/05 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بدأ توافد مجاميع من طلبة الجامعة التكنولوجية، الأحد (5 كانون الثاني 2019) إلى ساحة التحرير، وسط الع...





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