تركي آل الشيخ: موسم الرياض استقبل 11.4 مليون زائر ودخله تخطى المليار ريال

2020/01/05 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن موسم الرياض استقطب 11.4 مليون زائر، وأن الدخل المباشر من فعالياته تجاوز المليار ريال.وقال آل الشيخ، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.وذكرت شبكة تلفزة خليجية الأحد، […]

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