بالفيديو | الثلوج تجتذب مزيداً من السياح في كوردستان

2020/01/05 | 11:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- غطت الثلوج جبل حسن بك في إقليم كوردستان مما جعله وجهة شتائية للكثير من السياح من الإقليم وباقي أنحاء العراق.

وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان منذ أيام تساقط كميات وفيرة من الأمطار والثلوج مع انخفاض مطرد في درجات الحرارة.

وتقول السائحة اورفة قادر لكوردستان 24 إن عدم هطول الثلوج داخل المدن دفعها هي وصديقاتها الى زيارة قمة جبل حسن بك.

وأضافت "سررنا جداً بالثلوج والأجواء المفعمة بالسعادة بين السياح والزائرين".

وأدت موجة برد تشهدها مناطق إقليم كوردستان وهوت معها درجات الحرارة لما دون الصفر إلى تساقط الثلوج مثلما يحصل في كل عام.

وتقول شيلان صالح، وهي سائحة محلية، متحدثةً لكوردستان 24 "يمضي الناس أوقاتهم مع الأصدقاء، ويتقاذفون كرات الثلج فيما بينهم ويشاركون في الرقص ويلتقطون صورا للمشاهد الخلابة".

ويقول مراسل كوردستان 24 طيفور محمد إن معظم الزوار هم من السكان المحليين ولاسيما من منطقة سوران الحدودية، مشيراً الى ان عدداً قليلاً من السياح هم من مناطق مختلفة من إقليم كوردستان والعراق.





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