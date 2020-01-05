2020/01/05 | 11:43 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصراع الأمريكى الإيرانى يشتعل.. صواريخ مجهولة تضرب محيط سفارة أمريكا بالعراق.. ترامب يهدد إيران بضربة غير مسبوقة.. طهران: مواقع أمريكية وتل أبيب بمرم... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/05 | 11:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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