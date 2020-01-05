رسمياً.. إتمام صفقة استحواذ “أوبر” على “كريم” في مصر

2020/01/05 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ بعد فترة من الشد والجذب، أتمت شركة “أوبر” بشكل رسمي إجراءات عملية الاستحواذ على شركة “كريم”، التي تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليار دولار.وبحسب بيان فقد أصبحت شركة “كريم نتوركس” تابعة ومملوكة بالكامل لشركة “أوبر”، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري.وسيواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، قيادة أعمال شركة “كريم”، […]

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